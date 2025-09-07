Forza Italia, la squadra: "L’export va rafforzato. Noi nell’area moderata"

Presso il Caffè Meletti si è svolta la conferenza stampa di presentazione dei candidati nel collegio piceno per le Elezioni Regionali del 28 e 29 settembre, a sostegno del candidato governatore di centrodestra Francesco Acquaroli. Hanno partecipato il senatore Maurizio Gasparri (capogruppo di Forza Italia al Senato), Valerio Pignotti (segretario provinciale di Forza Italia Ascoli Piceno) e i quattro candidati consiglieri: Leo Bollettini (imprenditore), Monica Acciarri (consigliera uscente), Patrizia Ferrara (imprenditrice) e Valeriano Camela (medico).

"La Regione Marche – ha dichiarato il senatore Maurizio Gasparri – ha un altissimo tasso di imprenditorialità. Vogliamo rafforzare il nostro export; al contrario degli Usa, l’Italia ha un saldo positivo, poiché è un grande Paese esportatore. Noi vogliamo essere la Zes (Zona economica speciale, ndr) del centrodestra delle Marche. Ci collochiamo in un’area moderata e siamo una forza aggregatrice di varie componenti. Siamo convinti che Acquaroli abbia un vantaggio e possa essere rieletto governatore. Ci troviamo nello storico Caffè Meletti: Forza Italia ha fatto approvare una normativa, che vuole garantire la continuità di negozi e botteghe storici in Italia".

"Ringraziamo il senatore Gasparri – ha affermato Valerio Pignotti – per la sua presenza, poiché non fa mancare il suo supporto in tutte le tornate elettorali. Abbiamo candidati molto validi, Forza Italia punta a riconfermare un consigliere regionale eletto in Provincia di Ascoli Piceno". "Sono un imprenditore – ha detto Leo Bollettini – attivo nel settore agroalimentare. Il turismo e lo sviluppo agricolo devono essere tra le priorità. Esistono i problemi, ma esistono anche le soluzioni. Perciò mi metto a disposizione, per vincere questa sfida del Centrodestra". "Nella politica – ha spiegato Monica Acciarri – c’è bisogno di moderazione e concretezza. Mi occupo soprattutto di politiche sanitarie. Forza Italia è un partito accogliente e vuole essere il secondo partito delle Marche".

"Forza Italia – ha sottolineato Patrizia Ferrara : rispecchia i miei valori. Metto a disposizione le mie competenze e i miei ideali, per far sviluppare i progetti del partito. L’accoglienza e l’enogastronomia sono le eccellenze delle Marche". Queste le parole di Valeriano Camela: "Quest’anno ricorre il trentennale del mio impegno politico, iniziato nel 1995. Ho sempre sostenuto i valori di moderazione e determinazione. Le Marche hanno ancora dei problemi nella sanità, per cui il mio impegno sarà orientato a risolvere tali problematiche". Infine, gli esponenti di Forza Italia hanno ricordato l’appuntamento dal 12 al 14 settembre con ‘Azzurra Libertà’, a San Benedetto del Tronto: 1.200 giovani si confronteranno, nel corso di un evento di formazione per la futura classe dirigente.

Giuliano Centinaro