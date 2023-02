"Forza Kuba, siamo con te e lo saremo sempre"

Il pianeta del calcio si è stretto attorno a Jakub Jankto. Il coming out dell’ex centrocampista dell’Ascoli, oggi allo Sparta Praga, potrebbe aver segnato una nuova era squarciando il velo di stereotipi da sempre esistiti nel mondo del pallone. A quell’affermazione "Sono gay e non voglio più nascondermi" in tutto il globo si sono susseguite le reazioni e gli innumerevoli messaggi manifestati a sostegno del 27enne ceco. Tra questi c’è anche quello espresso dal club bianconero che lo vide esordire otto anni in serie B, quando arrivò in prestito dall’Udinese per rinforzare una squadra tornata in cadetteria con l’obiettivo di mantenerla. Traguardo centrato a suon di gol, assist e prestazioni eccezionali. "Quando abbiamo visto il video in cui hai dichiarato al mondo la tua omosessualità – si legge nella nota della società –, abbiamo avuto una stretta al cuore. Non per il contenuto del video, nel 2023 può essere ancora un problema l’orientamento sessuale di una persona?, ma per i tuoi occhi lucidi alla fine di quel filmato. Subito dopo quella frase lanci uno sguardo al cielo, come se ti fossi liberato di un peso insostenibile. Noi come Ascoli Calcio e come popolo piceno abbiamo ammirato nella stagione 201516 le tue prodezze in campo, la tua professionalità, la tua voglia di arrivare. Nella tua esperienza all’Ascoli ricordiamo i 5 gol e 9 assist in 35 presenze. Ricordiamo un ‘Kuba’ ambiziosissimo con una voglia straripante di lanciarsi nel calcio dei massimi livelli. Andavi in giro col vocabolario di italiano perché imparare bene la lingua ti avrebbe aiutato ad arrivare. E così è stato. A noi, tutto il resto davvero non importa. Forza Kuba! Siamo con te e ti sosterremo sempre!".

Un legame particolare, mai in grado di affievolirsi, quello tra Jankto e i colori bianconeri. Anche dopo il suo approdo in serie A, dove gli ottimi risultati con Udinese e Samp gli spalancarono le porte della sua nazionale, il giocatore non ha mai smesso di rispondere ai messaggi dei tifosi ascolani. Tanti gli attestati di stima di queste ore, dal Milan ai massimi vertici mondiali di questo sport. A partire da Uefa e Fifa: "Siamo tutti con te Jakub. Il calcio è di tutti". Così come quelli espressi da Premier League, Mls, Barcelona, Real Madrid, Juve e molti altri. "È un giorno importante. Ogni essere umano deve essere libero di vivere come vuole", le parole del campione brasiliano Neymar. Un nuova epoca sportiva è appena iniziata.

Massimiliano Mariotti