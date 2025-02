Forzata caccia alle streghe da evitare

di Flavio Nardini

Martedì il sindaco Marco Fioravanti sarà chiamato a rispondere a un’interrogazione di cui davvero non si sentiva il bisogno. Una caccia alle streghe che rischia di far male a un mestiere – quello del giornalista – già spesso vituperato. Nel documento a firma di diversi esponenti della maggioranza si parla di giornalisti (senza nomi) che sono assunti anche con contratto da dipendenti presso enti pubblici locali e che in "numerosi articoli" fanno "accuse denigratorie nei confronti dell’attività amministrativa del Comune di Ascoli". Si interroga quindi il sindaco per sapere "se intende compiere azioni per tutelare l’immagine del Comune". Speriamo che Fioravanti martedì passi subito oltre.