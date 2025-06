Forze dell’odine e rinforzi. Dal primo luglio arrivano altri agenti

La Prefettura comunica che a supporto delle forze territoriali sono state destinate per la Polizia di Stato 15 unità dal primo luglio al primo settembre e per la Guardia di Finanza 8 unità, in servizio dal 2 al 16 agosto. La richiesta di incremento delle forze dell’ordine a tutela della stagione estiva, specie nelle località della costa picena affollate di turisti, era stata sollecitata dai sindaci e dalle organizzazioni sindacali delle forze di polizia. In special modo dopo alcuni episodi di violenza avvenuti, con aggressioni a tutori della sicurezza (tra cui una poliziotta che ha perso una falange a causa del morso di un extracomunitario) e l’omicidio avvenuto a San Benedetto del Tronto lo scorso 16 marzo nel quale è morto il giovanissimo Amir Benkharbouch, accoltellato davanti ad un locale notturno del lungomare rivierasco.