Forze dell’ordine con gli studenti

Gli studenti delle classi quarte del Liceo Scientifico ‘Rosetti’ di San Benedetto hanno incontrato i rappresentanti di alcuni Corpi militari, invitati a offrire uno spaccato delle opportunità professionali legate alle rispettive carriere. Sono intervenuti il capitano Francesco Tessitore per i carabinieri, accompagnato da alcuni collaboratori, il commissario Maurizio Nazionale per il commissariato di polizia, mentre per la capitaneria di porto è intervenuto il comandante Alessandra di Maglio con alcuni militari della guardia costiera.

"Abbiamo avuto la bella opportunità di ascoltare gli esperti del settore delle Forze dell’ordine e di confrontarci con loro – il commento degli studenti della 4A-. Hanno parlato con noi un grafologo e una psicoterapeuta, entrambi poliziotti. Poi la comandante della guardia costiera, insieme a due militari, ci ha illustrato le peculiarità del loro lavoro. Infine il comandante dei carabinieri che ha sottolineato con passione ed orgoglio gli aspetti legati alla sua professione. In generale ognuno di loro ha ben illustrato le modalità di accesso e i vari ruoli che si possono ricoprire una volta superate le prove selettive".

"Sicuramente – concludono gli studenti nel loro racconto – hanno fatto nascere in molti di noi un’ulteriore prospettiva per l’imminente futuro e hanno contribuito a far crescere una passione laddove forse era anche già nata". I ragazzi hanno anche voluto rivolgere un ringraziamento per la giornata orientativa a tutti gli intervenuti e alla dirigente scolastica, professoressa Elisa Vita, che si è unita all’apprezzamento degli studenti, sottolineando la grande disponibilità delle Forze dell’ordine.

L’appuntamento è stato programmato nel quadro che vede un’integrazione tra le attività dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento e quelle per l’orientamento in uscita, curate dalle docenti delle funzioni strumentali, Genoveffa Simone ed Elena Cardola.

ma. ie.