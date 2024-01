Foto osé e diffamazione. Chiesti soldi agli haters

"Ma che vuoi zummare, sembra una mucca". Questa frase a commento di una foto postata sul profilo Instagram di una 29enne romagnola che ha messo in bella mostra il suo fisico particolarmente procace, ha dato il via ad una vicenda che è iniziata con una richiesta di risarcimento danni a carico di un ascolano, ma che potrebbe prendere strade diverse e, per certi versi, ben più gravi a seguito delle azioni che medita di intraprendere il legale dell’uomo, l’avvocato Alessandro Angelozzi. A chiedere un risarcimento di 5.000 euro per conto della donna che continuamente posta sul social network foto in cui rimangono coperte pochissime parti del corpo è il suo avvocato che ha scritto all’ascolano per ottenere la somma. Sostiene infatti che "le espressioni utilizzate sono gravemente lesive dell’onore, del decoro e della reputazione, denotando una visione misogina, svilente e denigratoria della figura della mia cliente, svuotata della propria dignità di giovane donna e paragonata, di fatto, ad una vacca, il cui accostamento nel gergo comune è utilizzato per indicare un peso corporeo eccessivo ed un’estetica non troppo piacevole". Stessa sorte è toccata ad un abruzzese che sulla pagina Instagram della procace donna, a commento di una foto con presente un’altra donna, ha scritto questo commento: "Ma che ti sei messa in faccia? Un perizoma al contrario? La colpa non è vostra ma delle mamme".

Anche in questo caso il legale della stessa ha inviato una richiesta di risarcimento danni di 5.000 euro al soggetto in questione. E qui entra in gioco l’avvocato Angelozzi che assiste l’ascolano. In corso riflessioni per capire se sferrare un contrattacco che parte dal sospetto che quello di chiedere risarcimenti sia una sorta di ’metodo’ della donna e del suo legale. "La foto della donna è alquanto provocante, priva di qualsiasi senso del pudore, di fatto trasformando il suo profilo Instagram in una pagina erotica. Il contenuto delle foto – spiega l’avvocato Angelozzi – rappresenta a mio avviso esclusivamente la nudità della donna e appare eloquente di una volontà di arrivare sempre vicino allo scandalo. Mi sembra per altro molto attenta alle migliaia di commenti ai suoi innumerevoli post fotografici sempre più espliciti per reperire quelli a suo dire ’diffamanti della sua reputazione’ per ottenere, si pensa, risarcimenti inesistenti e pretestuosi, attesa la moltitudine di utenti che agiscono sul social".