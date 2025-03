Fotografia e arteterapia. Nasce il laboratorio ’Il filo, la luce, l’io’

Dal progetto ‘L’occhio di Aracne’ è nato il laboratorio "Il filo, la luce, l’io" che si svolgerà nei locali di San Pietro in Castello, ad Ascoli, in due momenti. Il laboratorio sarà condotto da Maria Federica Ciabattoni per la parte fotografica e dall’arteterapeuta Micol Costantini. Sabato i partecipanti verranno guidati in una sessione di ritratto fotografico individuale. Il 15 marzo, invece, dalle 15 alle 18, quelle stesse immagini stampate su tessuto diverranno la tela da trasformare attraverso il cucito creativo. Per info 346-8633399.