Fotografia, ecco tutti i premiati Stasera arriva il clarinettista Meloni

Al teatro delle Energie di Grottammare si è tenuto domenica sera il secondo appuntamento della 21° edizione del FestivaLiszt di Grottammare, organizzato dalla locale sezione della Gioventù Musicale d’Italia, presidente Rita Virgili. Applauditissima l’esibizione della giovane pianista giapponese Yukine Kuroki, tra le maggiori interpreti lisztiane che ha vinto, di recente, il primo premio al Concorso Internazionale Franz Liszt di Utrecht. Nel corso della serata sono stati premiati i vincitori del Concorso fotografico abbinato al concerto all’alba che si è tenuto nella spiaggia libera antistante il Kursaal. La giuria, presieduta dai fotografi professionisti Dino Cappelletti e Lorenzo Marcucci ha assegnato il primo premio a Micaela Argentini, seconda classificata Stefania Marconi, terza Susanna Serri. Segnalate le foto di: Lina Lanciotti, Silvia Egidi, Stefania Isopi, Mauro Merelli, Vittoria Rossi, Eleonora Gabrielli e Simone Petrelli. Ben 31 i partecipanti alla sesta edizione del Concorso che hanno immortalato il magnifico spettacolo del sorgere del sole in musica. La rassegna prosegue questa sera, ore 21,30 al Teatro delle Energie con il concerto del clarinettista Fabrizio Meloni, primo clarinetto dell’Orchestra del Teatro e della Filarmonica della Scala, che sarà accompagnato da Danilo Rossi, viola e da Stefano Bezziccheri al pianoforte. Il programma prevede musiche di Mozart e Schumann, nella prima parte, per proseguire con Nino Rota e Giora Feidman. Domani alle ore 21,30 serata itinerante al Paese alto con i giovani talenti che si esibiranno in vari punti del vecchio incasato, a cominciare dall’enfant prodige Alberto Cartuccia Cingolani, appena 6 anni, al pianoforte nella chiesa di San Giovanni Battista, Glem Clarinet Quartet, Maria Margherita Paci e Pietro Fortunato, violoncello, Gianmarco Alcini, fisarmonica.

Ma. Ie.