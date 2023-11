Fototrappole nelle isole ecologiche

Offida, si intensifica la lotta a chi abbandona i rifiuti per strada e lo smaltimento non conforme. Se la differenziata si attesta oltre il 70% è perché l’amministrazione si è dimostrata sempre attenta alla sostenibilità ambientale. Ciò ha determinato la riduzione di tariffe di cui hanno beneficiato tutti i cittadini, tra l’8% e il 13%. Il sindaco Luigi Massa: "Non ci accontentiamo – commenta il primo cittadino – e per crescere ancor di più abbiamo attivato, da qualche giorno, dei controlli passivi tramite fototrappole posizionate nei pressi delle isole ecologiche dell’area vasta". Un modo per distinguere i cittadini virtuosi da quelli che non rispettano le regole. Il sindaco ricorda a tutti che è possibile conferire i rifiuti presso l’isola ecologica di via Castelli, mentre per gli ingombranti la ricicleria è aperta ogni martedì e sabato. Inoltre rimane sempre attivo il servizio gratuito di raccolta degli ingombranti, allo 0736-888750.