Fra Rotunno va ad Ascoli

A Offida torna la festa del Beato Bernardo. Come da tradizione l’appuntamento ha visto la partecipazione di numerosi fedeli alla processione accompagnato dalla banda musicale ‘Città di Offida’. Tanti gli appuntamenti per onorare la festa, molto sentita dalla comunità: oltre alle messe officiate dai padri cappuccini e dal vescovo Giampiero Palmieri, c’è stato spazio anche per le manifestazioni civili, dalle 20 sono stati aperti gli stand gastronomici, che quest’anno hanno deliziato ogni palato con cacciannanz, taccù e stinco di maiale. Dopo la processione c’è stato l’annuncio, che il rettore del santuario, fra Giacomo Rotunno, lascerà Offida per trasferirsi nel convento di San Serafino di Montegranaro ad Ascoli, per una nuova missione. Una notizia che ha colto di sorpresa la comunità, che ha ringraziato padre Rotunno che in questi anni è stato una guida per tutti.