Frana a Montegallo: "Così il nostro paese rischia l’isolamento"

A Montegallo una frana ha cancellato parte della strada provinciale Valfluvione. L’allarme è scattato lunedì, sulla strada che risale verso la frazione di Uscerno. Sul posto sono accorsi i tecnici del Comune e della Provincia. Preoccupazione è stata espressa dal sindaco di Montegallo Sante Capanna: "La pioggia intensa, l’erosione del Fluvione, che scorre proprio sotto la strada, hanno determinato questo grave problema. Subito è intervenuta la Provincia che ha messo in sicurezza il luogo, ha perimetrato tutta la frana con dei new jersey in cemento e adesso si viaggia grazie alla sistemazione di un semaforo a senso unico alternato. Siamo molto preoccupati perché rischiamo l’isolamento, già la strada di Croce Casale-Proprezzano è stata completamente chiusa al traffico, a causa di una frana, che ha interessato la zona di Cabbiano. Anche oggi – prosegue il Sindaco – la pioggia non ha dato tregua, su tutto il territorio abbiamo diversi fenomeni franosi, anche sulla strada che risale verso Astorara. Non neghiamo la nostra preoccupazione, adesso che prende il via la ricostruzione rischiamo di non essere pronti, di non avere le strade per i mezzi. Ci sono diversi finanziamenti per le strade: abbiamo fatto diverse segnalazione al ministero, mi sono recato ad Ancona alla Protezione civile, per cercare di risolvere il problema strade. Abbiamo un importante finanziamento per la strada che attraversa le frazioni di Forca, Abetito e Uscerno di circa 700mila euro per mettere in sicurezza alcuni tratti, inoltre un milione e due per tutto l’asfalto. Adesso però l’attenzione è tutta sul tratto della provinciale Valfluvione, purtroppo le previsione atmosferiche non promettono nulla di buono, neanche per i prossimi giorni, l’importante è che la frana non consumi ulteriormente la strada". Se la strada dovesse franare completamente l’unica via di accesso a Montegallo resterebbe Acquasanta-Arquata, il Comune rischia l’isolamento.

Maria Grazia Lappa