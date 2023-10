Frana di Piattoni, il sindaco Bochicchio:: "Ricostruire in sicurezza e farlo presto"

Gli esiti degli studi sulla frana di Piattoni, dell’Ufficio Usr hanno sorpreso in tanti, ma non tutti: la frana c’è ed è importante, ma può essere mitigata. L’ufficio per la ricostruzione ha deciso che a Piattoni si può ricostruire e che saranno effettuati lavori per 9 milioni di euro per mitigare i rischi della frana. La porzione di versante, che sembrava ‘malata molto gravemente’ può guarire. Effettivamente l’area è stata circoscritta. Il versante di Piattoni è una delle zone più vecchie del territorio, dove è stata scritta la storia di Castel di Lama e dove in passato sembra non sia mai successo nulla di critico. Il sindaco di Castel di Lama Mauro Bochicchio ha chiarito: "Abbiamo l’esito degli studi, adesso è necessario ricostruire e farlo presto: stiamo parlando del drenaggio che permetterà la raccolta e il deflusso delle acque e la realizzazione dei pali in cemento, interventi fondamentali che permetteranno di ridurre i livelli di rischi di abbassare il livello da R4 a R2". L’auspicio è che questi lavori rappresentino un’opportunità per l’antica frazione. "Questi lavori permetteranno di dare sicurezza". m.g.l.