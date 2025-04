Frana di Piattoni, ok al secondo stralcio

Ok al secondo stralcio per le opere di mitigazione dei movimenti franosi nella frazione di Piattoni, nel comune di Castel di Lama, che ammonta a 10.850.000,00 euro e che interessa una zona dove insistono oltre sessanta edifici che erano a rischio di delocalizzazione. Tali cospicue risorse destinate ad un intervento tanto importante e necessario ad evitare l’evacuazione forzosa delle abitazioni, si sono aggiunte agli oltre 2 milioni di euro già assegnati per il primo stralcio. "Un intervento tanto atteso e necessario per velocizzare la ricostruzione in sicurezza secondo il principio che i dissesti idrogeologici vanno controllati e mitigati per assicurare una ricostruzione che sia davvero sicura" ha commentato il commissario Castelli.