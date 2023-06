Frana in strada tra Montedinove e Rotella

Paura sulla strada provinciale castignanese tra Montedinove e Rotella dove ieri, poco prima delle 18, una grossa frana si è abbattuta lungo la carreggiata ostruendo la viabilità in entrambi i sensi di marcia. Pesanti i disagi per gli automobilisti che fortunatamente non sono stati travolti ma sono rimasti bloccati, alcuni sono stati costretti a girare e cercare percorsi alternativi. Non appena avvertite le istituzioni sono entrate subito in azione le ruspe per ripristinare almeno in parte la circolazione stradale. Dalla collina sovrastante, nel corso della serata, continuavano a staccarsi grosse quantità di terra, dunque la situazione resterà sotto monitoraggio anche nella giornata di oggi. Fortunatamente, in quel momento non passava nessuno lungo la strada e non ci sono state conseguenze. Difficilmente la frana verrà rimossa a breve, visto che è prevista una nuova ondata di maltempo.