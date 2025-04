Frana la strada a Fonte di Campo. I residenti rimangono isolati:: "Ci sono tanti detriti da rimuovere"

Il maltempo, con le intense piogge, che nelle scorse ore hanno colpito il Piceno, continua a far danni. Un’importante frana ha interessato la strada per Fonte di Campo, sopra lo stadio, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per valutare l’entità dei danni e mettere in sicurezza l’area. La pioggia insistente sta mettendo a dura prova il territorio e in evidenza le vulnerabilità di alcune aree.

La frana ha interessato la strada che si inerpica sopra lo stadio di Ascoli e che conduce ad alcune ville, che sono rimaste isolate, praticamente non sono raggiungibili con i mezzi. Le autorità hanno deciso di chiuderla temporaneamente al traffico veicolare per motivi di sicurezza. La scarpata stradale interessata dal crollo è infatti in precarie condizioni di stabilità con la possibilità di ulteriori distacchi sia di materiale roccioso che sciolto, da qui la decisione di chiudere, a tutela della pubblica incolumità anche per il permanere delle condizioni di allerta meteo.

Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco della caserma di Ascoli, che hanno transennato tutta l’area interessata, lasciando aperto solo un percorso pedonale, che permette l’accesso alle case. L’allarme è scattato nella serata di lunedì, quando l’ampio smottamento si è staccato, praticamente è scivolato a valle porzione di un muro e una serie di detriti, che hanno invaso la carreggiata, per fortuna al momento del crollo non passavano auto e non si sono registrati danni a veicoli o persone.

Le famiglie che abitano a monte della strada non riescono a raggiungere le case con le auto e mostrano tutte le loro preoccupazioni, per una situazione tutt’altro che semplice. "Il timore – sottolineano – è che la strada possa restare chiusa a lungo, fino a nuovo ordine in attesa della rimozione dei detriti e di un’analisi più approfondita del terreno. Una situazione che produrrebbe numerosi disagi". Maria Grazia Lappa