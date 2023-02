Frana un tratto di costone, detriti in strada

Nella notte fra domenica e lunedì è franato un tratto di costone alla periferia di Ripatransone ed i detriti hanno invaso parte della Cuprense in direzione Cossignano. L’allarme vi è stato alle 23,30, ora in cui sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto, il sindaco di Ripatransone Alessandro Lucciarini e operai della Provincia. I pompieri hanno liberato il fronte della frana dalla serie di alberi che erano stati trascinati a valle dallo smottamento del terreno. A seguire gli operai della provincia hanno proceduto alla pulizia e alla riattivazione di una corsia e alla segnaletica per mettere in sicurezza la viabilità che adesso avviene su una sola corsia a senso unico alternato. Un evento accaduto su un tratto di terreno ghiaioso che con la neve e le basse temperature dei giorni scorsi aveva registrato forti infiltrazioni. Operai e tecnici, insieme ai vigili del fuoco, sono rimasti sul posto un paio d’ore, il tempo necessario per riaprire la circolazione e completare le opere di messa in sicurezza, per le quali il sindaco Lucciarini ringrazia tutti gli operatori che hanno lavorato nella notte per evitare disagi alla circolazione nelle prime ore del mattino.