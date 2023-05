Francavilla: lo stendardo ritrovato

Oggi, ieri. Presente, passato. Questa è la nostra forza che ci proietta verso il domani. Francavilla d’Ete: 5 maggio. Il piccolo teatro è un gioiellino. Alle 21,30 è già gremito di persone. A destra del palcoscenico c’è un drappo dove il rosso campeggia sull’azzurro e dove, come in rilievo, appaiono quattro stemmi. Non è un drappo qualunque, ma lo stendardo che il castello di Francavilla d’Ete, tramite il suo cancelliere, portava a Fermo in occasione della Cavalcata dell’Assunta: un segno di riverenza verso la Madonna, patrona della chiesa fermana. Lo chiamano "stendardino" e risale ad un’epoca precisa: il 1752. Data in cui il Governatore fermano, Nicola Spinelli, invitò i 47 castelli facenti parte del suo "stato" a rinnovare e quindi rendere onorevole l’insegna recata in occasione del 15 agosto. Pierluigi Vitellozzi, insegnante e ricercatore storico, è bravissimo. Traccia un quadro del periodo interessato e si sofferma sulla Cavalcata dell’Assunta. Cita documenti e lettere ritrovate nei diversi archivi. Lo "stendardino" era stato dimenticato. Poteva finire in qualche discarica. Anni fa, una certa mentalità considerava il passato roba vecchia da smaltire. Molti la pensavano così, ma non Giacomo Mancinelli, già impiegato comunale a Francavilla d’Ete. Il sig. Giacomo ha invece una passione per le cose antiche. Era stato lui a individuare un rotolo dov’era contenuto lo stendardino. Sembrava nulla, era invece un segno della storia paesana. Lo ha preso in consegna. Lo ha conservato dovutamente. Ne ha parlato con un altro appassionato di ricerche storiche: Germano Pistolesi, consigliere comunale. Se n’è discusso con il sindaco Nicolino Carolini e con il vice Costantino Trasarti. Poi, è entrato in campo Vitellozzi che già aveva scoperto un altro stendardino: quello di Moregnano di Petritoli. Ed ecco il rifacimento, il volumetto di presentazione e la conferenza. Ma non solo. Invitati a Francavilla, i rappresentanti della Cavalcata dell’Assunta hanno proposto che una delegazione di Francavilla sfili quest’anno a Fermo con il suo emblema ritrovato. Proposta accettata. La stessa è stata avanzata al sindaco di Petritoli Luca Pezzani. Altro assenso. Ci saranno anche loro stavolta all’arrivo del Palio, anzi dei Palii. Sperando che anche gli altri 45 comuni-castelli ritrovino i loro stendardini e partecipino al grande evento della Cavalcata dell’Assunta. Vitellozzi è pronto a scartabellare in tanti altri archivi.

Adolfo Leoni