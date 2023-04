Francesca Michielin a Montemonaco

Un grande nome della musica italiana farà tappa a Montemonaco. Si tratta di Francesca Michielin, che il prossimo 16 luglio sarà protagonista di una delle tappe picene del ‘Festival dell’Appennino’. L’artista si esibirà in quota, in mezzo alla natura dei monti Sibillini, in un concerto che sarà ad ingresso gratuito. Lo show sarà una delle date incluse nel tour estivo della Michielin, intitolato ‘L’estate dei cani sciolti’. A partire dal mese di luglio, la cantautrice di Bassano del Grappa attraverserà l’Italia da nord a sud.