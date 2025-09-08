Francesco Acquaroli: "Saremo tra le aree migliori d’Europa"

Bagno di folla, ad Ascoli Piceno, per il comizio di Francesco Acquaroli. Il governatore uscente, infatti, ieri sera ha incontrato gli elettori a piazza del Popolo. Presenti tutti i candidati del Piceno che lo sosterranno alle Regionali di fine settembre. Ma anche i rappresentanti dei partiti e dei movimenti che hanno aderito all’alleanza di centrodestra. Accolto dal sindaco Marco Fioravanti e dagli altri big locali di partito, Acquaroli ha lanciato la sfida a Ricci. Tanti i temi affrontati dal presidente, che punta alla riconferma per il secondo mandato, dopo la vittoria che ottenne nel 2020 nei confronti del principale sfidante, vale a dire Maurizio Mangialardi del centrosinistra. A cominciare dalla sanità. "Il settore necessita di una programmazione a lungo termine – ha spiegato Acquaroli –. A questo abbiamo lavorato, dopo anni di definanziamenti che hanno depotenziato il sistema. Ma anche dopo la pandemia, che ha dimostrato come una sanità accentrata avrebbe penalizzato ancora tutti i territori".

Poi il lavoro. "Le nuove competenze, l’intelligenza artificiale, la robotizzazione e l’efficientamento del processo produttivo. Ma anche la digitalizzazione e le nuove tecnologie – le parole di Acquaroli –. Sono sfide determinanti per far tornare le Marche tra le regioni più sviluppate. Dobbiamo fare squadra tra istituzioni e mondo imprenditoriale. Al fine di costruire insieme le risposte più adeguate in un mondo che cambia in maniera repentina". Il presidente ha stilato anche un bilancio di questi cinque anni alla guida delle Marche. "Abbiamo lavorato per invertire la rotta – il commento di Acquaroli –. Sono state anche attivate strategie solide per favorire la formazione e il lavoro. Abbiamo potenziato i corsi Its. Ma anche investito per la stabilizzazione dei contratti e in nuove opportunità per le imprese. I numeri parlano chiaro: cresce l’occupazione, cresce il Pil, cresce l’export. Vogliamo continuare a farlo. Noi lavoriamo per soluzioni concrete ai problemi reali dei marchigiani". Da parte di Acquaroli, poi, anche un riferimento alle aree interne. "In questi anni abbiamo investito moltissimo nell’entroterra e nei borghi, custodi della nostra identità – le parole del presidente uscente –. È finita la stagione dei Comuni che scelgono di andare in un’altra regione".

Infine, il punto sulla serata. "Un incontro per guardare insieme al futuro delle Marche e per raccontare, attraverso i risultati di questi anni, ciò che saremo in grado di realizzare nei prossimi – l’auspicio di Acquaroli –. Abbiamo reso le Marche finalmente protagoniste, e con determinazione e con il cuore, continueremo a lavorare per tutti i marchigiani che amano questa terra straordinaria, per i giovani, per le imprese, per uscire da ‘Regione in transizione’ e tornare prima possibile tra le Regioni più sviluppate d’Italia e d’Europa".

Matteo Porfiri