Francesco Ameli: "Distoglie l’attenzione sulla questione Gaza"

È stato tirato in ballo dall’assessore Antonini. E ha deciso di replicare. Il segretario provinciale del Partito Democratico, e candidato proprio per il Pd alle prossime Regionali, Francesco Ameli, interviene sul ‘caso’ relativo alle contestazioni nei confronti di Salvini, avvenute giovedì al chiostro di San Francesco. L’ex consigliere comunale ascolano, dimessosi da questo ruolo nel consiglio dello scorso 15 settembre che si è svolto al palazzo dei Capitani, era infatti presente al comizio del leader della Lega. "Da quando Salvini è in politica conosce solo la grammatica dell’attacco e della gogna. E anche questa volta non si è smentito – le parole di Ameli –. D’altronde è più facile far passare le proteste dell’altro giorno per un episodio legato alle elezioni Regionali che a quello che davvero è stato: una mobilitazione, l’ennesima, contro la sua posizione sulla Palestina. Una posizione che in tanti hanno deciso di contestare, in ogni sua apparizione pubblica: Ascoli, Offida, San Benedetto del Tronto, così come in tutta Italia. Anche l’assessore regionale di Acquaroli (Antonini, ndr) ha preferito attaccare me e il Pd, riportando la questione alla campagna elettorale per le elezioni regionali, pur di distogliere l’attenzione e non prendere posizione sulla questione palestinese. E infatti, anche su questo c’è differenza – conclude Francesco Ameli in risposta agli attacchi ricevuti –. Noi vogliamo una regione che non rimane in silenzio davanti alle ingiustizie del mondo e approveremo un atto per fare si che le Marche riconoscano lo Stato palestinese. Loro sono indifferenti dinanzi ai civili che muoiono sotto le bombe".

Presente alle contestazioni nei confronti di Salvini anche la consigliera comunale Marta Luzi. "Non ho più un filo di voce – ha scritto la consigliera di centrosinistra sui social, condividendo il video dei fischi contro il leader della Lega –. Per Salvini è finita l’era dei selfie e delle piazze piene. Pagherete caro il prezzo della vostra complicità". Parole dure nei confronti del vicepremier, destinate a suscitare ulteriori polemiche e reazioni proprio in queste ultime ore che separano i marchigiani dal ritorno alle urne. Anche il ‘Collettivo Caciara’ di Ascoli, sempre sui social, ha esultato per il trattamento riservato al ministro, parlando di "Salvini-virus disinfestato".

m.p.