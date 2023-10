Francesco Ceci sul tetto d’Italia. Tricolore con Stefano Meroni

Sul tetto d’Italia. Ancora una volta. Ennesimo successo per l’ascolano Francesco Ceci che, in coppia con il comasco Stefano Meroni, si è aggiudicato il titolo tricolore del tandem paralimpico nel ‘Km da fermo’ al velodromo di Forano, in provincia di Rieti. La coppia, già argento mondiale a Glasgow nel mese di agosto, partiva con i favori del pronostico e ha confermato la supremazia nella specialità. Si tratta del primo titolo tricolore nel settore paralimpico per Francesco Ceci il quale, dopo i 34 titoli ‘Assoluti’ nelle specialità veloci della pista, sta affrontando questa nuova avventura nel ciclismo paralimpico come ‘guida’ dell’esperto Meroni. L’ennesimo tricolore, per Francesco, arriva dopo una stagione ricca di soddisfazioni nonostante l’impegno lavorativo al carcere del Marino come agente di polizia penitenziaria. Abbandonata l’attività agonistica a fine 2021, lo sprinter ascolano, con l’appoggio del fratello Davide (tecnico del Centro Pista Ascoli), dopo quindici mesi di inattività ha ripreso a gennaio l’attività conquistando a giugno il titolo tricolore Elite del ‘Km da fermo’, l’argento sempre tra gli Elite nello Sprint per poi ad agosto agguantare una splendida medaglia d’argento al mondiale paralimpico. Obiettivi puntati adesso al Mondiale di marzo 2024 di Rio de Janeiro con il compagno di tandem Stefano Meroni.

Matteo Porfiri