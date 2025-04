Francesco Eleuteri torna sul palco al foyer del Ventidio

Dopo lo straordinario successo dello spettacolo andato in scena al Filarmonici, a grande richiesta arriva anche il bis. Francesco Eleuteri, autore e interprete montegallese, riproporrà il nuovo spettacolo teatrale dal titolo ‘Eravamo io, Annibal Caro, Dean Martin e…". L’appuntamento è per stasera alle 21 al foyer del teatro Ventidio Basso, con il patrocinio del Comune. Scritto e portato in scena dallo stesso Eleuteri, artista noto per la sua ironia raffinata e la capacità di mescolare cultura e intrattenimento, lo spettacolo è un viaggio originale e coinvolgente tra epoche, personaggi e suggestioni che si incontrano sul palco. Ad affiancarlo, due figure di spicco del teatro contemporaneo italiano: Alfredo Pacione e Roberto De Nero.