Francesco Totti "Grazie di tutto, sei e sarai sempre nel mio cuore"

Il mondo del calcio italiano piange la scomparsa di Carletto Mazzone, il papà di tutti i tecnici e anche di tantissimi calciatori. Alcuni lanciati da lui stesso e divenuti, nel corso del tempo, campioni di caratura internazionale fino a mostrarsi capaci di salire sul tetto più alto del pianeta con la vittoria della Coppa del Mondo di Berlino 2006. Tra i primi a commentare la triste notizia non poteva che esserci Francesco Totti, il suo figlio prediletto. Proprio Mazzone lo lanciò in giovanissima età con la maglia della Roma. "Sei e sarai sempre nel mio cuore. Grazie per tutto quello che hai fatto per me" il commento del Pupone. E non poteva mancare anche il pensiero del ‘principe’ Giuseppe Giannini, capitano di quella formazione giallorossa tornata a rendersi protagonista in Europa dopo tanti anni di sofferenze: "Indelebile nel mio cuore, riposa in pace mister". A Bologna invece fu il divin codino a poter rinascere sotto la guida di Sor Carletto. Ha però dell’incredibile la storica corsa sotto la curva dei tifosi bergamaschi dopo l’insperato 3-3 trovato nel sentito derby disputato dal Brescia con l’Atalanta. In quella gara, e in molte altre, solo grazie alla classe cristallina di Roberto Baggio le Rondinelle poterono riuscire a scrivere pagine importanti di storia. "Addio mister!!! Se ne va oggi a 86 anni uno dei più grandi uomini della storia del calcio, per tanti giocatori non era un semplice mister, un grande maestro del calcio, molti lo consideravano un padre...", questa la storia postata dall’attaccante che scelse di indossare la maglia del Brescia solo ed eslusivamente per la presenza di Mazzone. "Carlo Mazzone rappresenta un’icona calcistica che ha catturato il mio cuore. La passione travolgente che riversava nelle squadre è stata davvero unica e irripetibile". Così l’altro campione del mondo Gianluigi Buffon ha voluto ricordare Carletto Mazzone. "A riprova del suo magnifico temperamento ho un aneddoto fantastico a margine di un Parma-Brescia finita 3-0 – racconta l’ex portiere - Sul punteggio di 1 a 0 e a 15’ dalla fine ho fatto una tripla parata che ha salvato il risultato. A fine gara mi ha incrociato e in mezzo a una trentina di persone mi ha detto ‘A Buffon...ma che t’ho fatto? Oggi me sembravi Lazzaro...che te rialzavi sempre!’. La notizia della sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile, ma il suo impatto resterà per sempre vivo".