Franchi e Stangoni:: "Serve la maturità anche per dire basta"

Le elezioni di giugno non riguarderanno tutti i Comuni del Piceno. In alcuni territori, infatti, i cittadini sono tornati alle urne già in questi ultimi anni, come ad esempio nei borghi terremotati di Arquata e Acquasanta. E proprio da qui, con un pizzico di sorpresa, arrivano i pareri piuttosto sfavorevoli in merito all’abolizione del vincolo di mandati. A beneficiare della novità approvata dal Consiglio dei ministri, nel 2026, sarebbe anche Sante Stangoni, il primo cittadino acquasantano che sta portando avanti il suo secondo quinquennio alla guida del borgo termale ma che non apprezza, appieno, l’eliminazione del limite di mandati.

"Sono sincero e considero giusto il fatto che ci sia un limite – spiega Stangoni –. Per me, nei piccoli Comuni, la cosa più giusta sarebbe prevedere un vincolo legato ai tre o, al massimo, ai quattro mandati. Ritengo, infatti, che un amministratore deve avere sempre nuovi stimoli e nuove motivazioni. Pertanto, un ricambio è necessario e anche fisiologico. Sicuramente due mandati sono pochi, su questo non ci piove. E questo discorso vale soprattutto per quei Comuni, come i nostri, dove ci sono state problematiche importanti: tra la fase emergenziale, quella di ripresa e quella di progettazione, si rischia che un sindaco non riesca a vedere conclusa la realizzazione dei lavori. Francamente, però, credo che un limite vada sempre inserito". Dello stesso parere anche Michele Franchi, sindaco di Arquata, che teoricamente è ancora al suo primo mandato, visto che in quello precedente era vicesindaco e solo per un anno sostituì il compianto Aleandro Petrucci, scomparso nel dicembre del 2020. "Personalmente, ritengo che un sindaco debba avere la maturità, a un certo punto, di dire basta – conferma il primo cittadino del paese terremotato –. Oggettivamente, è difficile che una persona faccia più di tre o quattro mandati, perché in genere dopo quindici o vent’anni c’è necessità di cambiare soprattutto da parte della popolazione. Diverso, invece, è il discorso per i Comuni più grandi, che hanno fino a quindicimila abitanti. In quel caso, infatti, credo sia giusto portare il limite a tre perché se una persona è considerata valida dagli elettori è giusto che prosegua nel suo lavoro. Però poi è bene fermarsi a tre mandati". A proposito di sindaci che decidono di gettare la spugna, potrebbe essere questa la situazione di Alvaro Cesaroni, primo cittadino di Comunanza. Quest’ultimo, infatti, potrebbe concorrere per il terzo mandato ma con ogni probabilità passerà il testimone a un’altra persona che compone la sua squadra. "Entro dieci giorni prenderò la decisione definitiva", conferma sinteticamente Cesaroni.

Matteo Porfiri