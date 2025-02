Franchi: "Svolta ricostruzione, si vede la luce"

Ricostruzione, ora si fa sul serio. Entro primavera, infatti, ad Arquata, il borgo piceno maggiormente devastato dal sisma di nove anni fa, si concluderanno due importanti cantieri: quello relativo al nuovo Comune e quello per il palazzetto dello sport. Due interventi importanti e attesi, ai quali farà seguito anche la ricostruzione della frazione di Pescara del Tronto, che nella notte del 24 agosto 2016 venne rasa letteralmente al suolo dalle scosse. A fare il punto della situazione è il sindaco Michele Franchi.

Sindaco, possiamo dire che il 2025 sarà finalmente l’anno della ricostruzione?

"Assolutamente sì. Abbiamo vissuto periodi davvero complicati ma cominciamo ad intravvedere la luce in fondo al tunnel. Grazie anche alla velocizzazione delle varie pratiche burocratiche e alle varie ordinanze firmate dal commissario Guido Castelli, che ringrazio per l’impegno profuso a benefici dei comuni del cratere, posso dire che stiamo vivendo l’anno decisivo per ridare slancio anche al nostro territorio. Entro giugno inaugureremo il nuovo Comune che, con il palazzetto dello sport che sorgerà ad Arquata, rappresenterà un altro simbolo di rinascita dopo il terremoto".

Tante famiglie vivono ancora nelle casette, però. Quando potranno tornare nelle proprie case queste persone?

"Ci auguriamo che ciò avvenga il prima possibile. Bisogna ammettere che in molti sono rientrati nelle proprie abitazioni, soprattutto negli ultimi anni, e tanti altri lo faranno a breve. I cantieri stanno proseguendo. Nei primi giorni di marzo avremo un importante incontro con i progettisti per lo stato di avanzamento dei lavori anche a Pescara del Tronto. L’obiettivo è far partire subito i primi aggregati. Ovviamente parlo dell’area che verrà delocalizzata all’ex cava. Per il paese vero e proprio, invece, il 28 febbraio ci sarà già l’apertura delle buste. Dunque, ci siamo".

Il terremoto ha comprensibilmente causato lo spopolamento delle aree interne. Per evitare la perdita di ulteriori residenti, cosa si può fare?

"Sono diverse le misure che abbiamo già previsto. Solo per fare un esempio, nei prossimi mesi verranno realizzate delle case popolari a Trisungo. Poi abbiamo lottato contro la pluriclasse, difendendo con le unghie e con i denti le nostre scuole e siamo riusciti a mantenere sul territorio molti servizi indispensabili per la popolazione. Mi auguro, però, che il Governo ci dia una mano prevedendo maggiori agevolazioni sia per le famiglie che per le imprese che decidono di investire nell’area del cratere".

