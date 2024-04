Franco Berrino ospite nella sala don Rossi

Si terrà sabato, 18 aprile, alle 21, nella sala parrocchiale don Paolo Rossi a Pagliare, l’incontro con il professor Franco Berrino, autore del libro: ‘Fermare il Tempo, con piccole dosi di cibo e benessere’. Come si può fare? Da cosa partire? Dalla scelta degli ingredienti che si portano in tavola. E’ importante mangiare una varietà di cibi naturali, piuttosto che le manipolazioni industriali dei cibi è uno dei segreti per vivere più a lungo e felici. L’evento fa capo al progetto Otroincontro – longevità, Regione Marche, settore agroalimentare. L’evento è gratuito, è possibile iscriversi al seguente link https://www.eventbrite.it/.../biglietti-fermare-il-tempo... Il dottor Berrino laureatosi in medicina e chirurgia con lode all’Università degli studi di Torino nel 1969 e specializzatosi in anatomia patologica, si è dedicato soprattutto all’epidemiologia dei tumori. Dal 1975 al 2015 ha lavorato all’Istituto Nazionale dei tumori di Milano, dove ha diretto il dipartimento di medicina preventiva e predittiva. AAttualmente è presidente della fondazione La Grande Via per la promozione della longevità.