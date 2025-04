Franco Rustichelli con l’accademia Liszt . Nuovi appuntamenti con il programma erasmus

La Liszt Academy di Grottammare ha ospitato il professor Franco Rustichelli, all’interno del programma erasmus ’Musicoding’ con partner dalla Croazia, Italia e Nord Macedonia e con la collaborazione della Scuola Civica di Musica ‘Stefano Scodanibbio’ di Macerata. Franco Rustichelli, fisico, ricercatore, docente presso l’università di Cracovia, per anni ha anche diretto l’Istituto di Scienze Fisiche presso l’Università di Ancona, autore di oltre 300 pubblicazioni su riviste internazionali, ha presentato ’Aleksander Skrjabin and the Colours of the Music’, un’analisi affascinante sulla connessione tra suono e colore nella musica del celebre compositore russo. Sono state tre giornate formative molto interessanti, che hanno portato alla creazione di un’orchestra erasmus. Conclusa la prima mobilità a Grottammare, il progetto seguirà a giugno in Croazia e si concluderà in autunno in Nord Macedonia.