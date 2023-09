Frase sui social dopo un controllo dei vigili. Non era diffamazione: ristoratore assolto

Assolto perché il fatto non sussiste. Questa la sentenza emessa dal tribunale di Ascoli a carico di Fabio Troiani, ristoratore ascolano finito sotto processo perché accusato di aver diffamato un vigile di Acquasanta, scrivendo alcune considerazioni sulla sua pagina Facebook. La frase apparsa sulla pagina Facebook di Troiani finito sotto processo è questa: "quando l’idiozia supera il buon senso". La vicenda risale al 29 marzo 2020, in pieno lockdown a seguito della pandemia di Covid 19 che era appena esplosa in tutto il mondo. Il ristoratore era a passeggio nei pressi della propria abitazione, in aperta campagna insieme al suo cane, con lo scopo di consentire all’animale di espletare le proprie necessità fisiologiche. "L’ho visto a passeggio nei pressi di casa sua, non sono intervenuto, né lui ha detto niente a me, e ho proseguito dirigendomi verso il Comune. Sono poi stati dei conoscenti a riferirmi la frase e per questo ho sporto denuncia" ha detto il vigile. "La critica espressa da Troiani non era certamente rivolta all’agente in servizio" ha detto nell’arringa difensiva l’avvocato Mauro Gionni.