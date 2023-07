Fratelli d'Italia, "Lungomare di Grottammare, una misura di sicurezza a tempo"

Le recenti misure di divieti emanate dal comune di Grottammare ha fatto scattare l’ilarità del gruppo consigliare Fratelli d’Italia, a forma del consigliere Raffaele Rossi. Vorremmo che fosse uno scherzo, purtroppo è una realtà, il restyling del lungomare vocato più ad appagare l’ego di qualche politico che le esigenze della città, sta mostrando tutte le sue falle, insomma è iniziato male e sta procedendo peggio – scrive Raffaele Rossi – Dopo gli Scacchi e la Campana, ora il sindaco fa un’ordinanza per turisti e residenti affinché si divertano con il gioco dell’Oca in bicicletta. Chi vuole attraversare il lungomare, prima deve lanciare i dadi e poi saprà che slalom dovrà percorrere. Senza dimenticare quanto si divertono gli automobilisti a giocare con gli ammortizzatori sui dossi artificiali posti a protezione della ciclabile che attraversa il lungomare. Una misura di sicurezza? Strano perché è a tempo: dalle 18 alle 23 e solo fino al 31 agosto. Fuori dall’orario proibito e poi da settembre, infatti, i velocipedi potranno tornare a sfrecciare come niente fosse sul lungomare. Tralasciando qualsiasi valutazione di tipo estetico, l’ordinanza mostra tutta la poca funzionalità del nuovo tratto del lungomare".