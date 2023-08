Fratelli d’Italia Meloni cambia i vertici La sorella alla guida della segreteria politica

di Antonella Coppari

Nel giro di nomine per la guida dei vari dipartimenti di FdI c’è un cognome che torreggia su tutti gli altri: Meloni. No, non la premier ma sua sorella Arianna, di due anni più grande. Sarà responsabile della segreteria politica e delle adesioni, ovvero il ruolo che tradizionalmente dentro la destra contratta le candidature, gestisce il tesseramento e pure le sorti dei capi locali. In realtà, lei ha anche un terzo incarico: siede nel board della Fondazione Alleanza nazionale, che controlla il tesoro di FdI, stimato tra i 150 e il 200milioni di euro. Per la donna che meno di un anno fa diceva di se stessa ’sono solo una precaria della regione Lazio’ non c’è male. Né è detto che finisca qui, perché l’ipotesi di una candidatura alle Europee, pur tutt’altro che certa, è reale. In fondo sarebbe anche un modo per convogliare sul nome Meloni – essendo la premier in altre faccende affaccendata – consensi. E potrebbe essercene bisogno se Salvini riuscisse a mettere in campo l’ultimo acchiappavoti della destra, il generale Vannacci.

La promozione della sorella maggiore della leader è meno sorprendente di quanto sembri. Il rapporto tra loro è praticamente simbiotico: "Non c’è segreto che non le confessi, consiglio che non le chieda", scrive nella sua autobiografia Giorgia. E alla vigilia delle politiche, Arianna su Facebook citando J.R.R. Tolkien non è da meno: "Ti accompagnerò sul monte Fato a gettare quell’anello nel fuoco, come Sam con Frodo, sapendo che non è la mia storia che verrà raccontata, ma la tua, come è giusto che sia". E si sa che nel Signore degli Anelli, Sam è il sostegno più solido dell’eroe Frodo.

Difficile dire se questo è un passo che ’cambia’ il patto a tre con La Russa e Crosetto all’origine di FdI. Certo è che al notizia scatena l’ironia di Elly Schlein, segretaria del Pd: "Siamo l’ultimo partito non personale nè familiare". Tant’è: sin dall’esordio di Giorgia a Palazzo Chigi era restato in sospeso il nodo della leadership del partito, di cui è noto che la premier vuole avere un controllo diretto. La prima scelta sembrava Giovanni Donzelli, il responsabile dell’organizzazione, ma forse ha pesato il caso DelmastroCospito. Tra i fedelissimi, in prima fila c’è Lollobrigida, di famiglia perchè marito di Arianna, ma è già ministro. Perfetta per il ruolo anche la segretaria particolare Patrizia Scurti, che la premier però preferisce tenere a Palazzo Chigi. Insomma da mesi si sospettava che la scelta sarebbe ricaduta su Arianna.

Ora insorge l’area di Fabio Rampelli: "Il tema del congresso è sparito. Eppure sarebbe necessario", avverte il deputato Massimo Milani, defenestrato dalla guida della federazione romana a gennaio da Giorgia. "Pronti a farlo se ci fosse un candidato alternativo, ma chiedere alla Meloni di togliere attenzione al suo lavoro perché qualcuno spera in uno strapuntino in più è sbagliato", taglia corto Donzelli. La realtà è che per Giorgia la leadership del partito c’è già ed è composta dei suoi fidi scudieri, altri capi non li vuole proprio. Il congresso, insomma, è una chimera.

Non è finita. Il compito di mantenere allineata e coordinata la comunicazione tra Palazzo Chigi, Parlamento e partito ce l’ha uno storico amico di Giorgia: Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario per l’attuazione del programma. Funzione già prevista dal decreto di nomina, che diventa più stringete ora. Sì, perchè dopo sei mesi Mario Sechi lascia l’incarico di capo ufficio stampa, assunto a marzo al termine di un casting lunghissimo, per assumere la direzione di Libero, dove aver guidato l’Agi. Per quanto riguarda FdI, Andrea Moi, l’inventore del tour sulle spiagge, diventa responsabile della Comunicazione, il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi delle Autonomie locali e Sara Kelany, di padre egiziano e madre italiana, ora è capo del neonato dipartimento Immigrazione.