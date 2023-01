Fratelli e sorelle dei più fragili: un laboratorio per loro

Un passo alla volta. Rispondendo alle necessità reali. Coinvolgendo le famiglie. Rapportandosi con i servizi sociali dei comuni. Aprendo ad altre associazioni. È la modalità d’azione de Il Faro, la Cooperativa sociale il cui slogan è: "Un Team con a cuore i tuoi bisogni. Dal 1990 progettiamo con energia, passione, professionalità servizi per prenderci cura di chi ha più bisogno di noi". A Montegranaro, non si è ancora spenta l’eco della serata in teatro dedicata ai Siblings (fratelli e sorelle di persone fragili), del 3 dicembre scorso. Un evento emozionante, che ha colpito e fatto molto riflettere l’ampia platea. E che, probabilmente, avrà un futuro nella creazione di un laboratorio dedicato proprio ai fratelli e sorelle di persone con disabilità. Se ne sta già parlando nella cittadina veregrense. Un incontro è stato effettuato recentemente. E come sempre, ad essere coinvolti sono i familiari cui spetta di indicare le necessità proprie. L’assessore ai servizi sociali Annalina Zincarini, con alle spalle l’amministrazione comunale e l’Ambito Sociale Territoriale XIX, non fa mancare il suo apporto anche visti i risultati di altri laboratori. Da ottobre scorso, Il Faro opera a Montegranaro con tre diversi laboratori indirizzati ai ragazzi con disabilità. Quello di musico-terapia e di lettura animata vengono proposti una volta alla settimana attraverso personale educativo della Cooperativa e si svolgono negli spazi dell’ex ospedale. Una volta ogni quindici giorni, invece, tocca alla piscina. La grande struttura residenziale dell’Horizon ha messo a disposizione la propria struttura. Anche in questo caso le scelte sono state compiute dopo una serie di incontri e la diffusione di un questionario destinato alle famiglie. Tornando all’attenzione per i Siblings - novità assoluta nei nostri territori -, Il Faro ha già attivato laboratori specifici a Civitanova Marche. Anche questo caso ha visto il coinvolgimento del Comune e dell’Azienda pubblica di servizi alla persona. L’attivazione è stata preceduta da confronti con i genitori dei disabili. Sette appuntamenti, nel quadro del progetto Come a Casa. Anche a Macerata ci si sta muovendo sullo stesso binario, dando protagonismo alle emozioni e alle esperienze dei Siblings.

Adolfo Leoni