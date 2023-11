Frazione Scalelle, partiti i lavori sulla chiesa di Santa Maria

Sono partiti gli attesi lavori sulla chiesa di Santa Maria, situata nella frazione di Scalelle a Roccafluvione. A seguito del trasferimento dei fondi da parte della struttura commissariale, infatti, l’Ufficio Speciale Ricostruzione ha concesso il contributo di 71.670 euro, primo acconto dell’importo totale di 270.623 euro, a favore del soggetto attuatore, vale a dire la diocesi ascolana. Col suo torreggiante campanile che da secoli sorveglia i crinali circostanti, in passato la chiesa ha subito le forti influenze dei monaci farfensi, i quali ricevettero una ricca donazione di territori del Fluvione da due nobili longobardi, Trasmondo di Hilperino e Biliarda d’Arduino. Nel 1.039 essi diedero all’abate Suppone un territorio consistente in settemila moggi di terra che interessava la vastissima area dal torrente Noscia fino a Pedara e Pastina: Aliano (attuale Scalelle) e l’attigua Gruliano (oggi Colleiano). Proprio da qui parte la storia della chiesa di Santa Maria. Ciò a dimostrazione del fatto che si tratta di un edificio di particolare peso storico, oltre che dal suggestivo impatto visivo, la cui riparazione dai danni subiti dal sisma del 2016 assume particolare valenza per la comunità. Nel progetto sono previsti una serie di interventi, tra cui il consolidamento delle strutture murarie, l’inserimento di catene in acciaio su tutte le pareti perimetrali, in prossimità dell’arco trionfale e nella parte bassa del campanile, il taglio, smontaggio e sostituzione delle travi lignee del solaio di calpestio della sacrestia e, infine, lo smontaggio in breccia della porzione di parete del prospetto sud interessata dallo spanciamento con successiva ricostruzione, previa campionatura e cernita degli elementi lapidei.

Matteo Porfiri