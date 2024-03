Frenata camposcuola. Problemi alla pista, i lavori rallentano. Gare verso la riviera

Brusca frenata nelle operazioni di allestimento della nuova pista di atletica del campo scuola ‘Mauro Bracciolani’. I lavori per il rifacimento del nuovo anello del tracciato avrebbero visto dei rallentamenti e delle anomalie sul rettilineo iniziale tali da produrre delle problematiche rilevanti nei confronti dell’Asa e di tutti i fruitori che sono soliti frequentare la struttura. Ecco così che gli allenamenti degli atleti e l’organizzazione del calendario delle gare in programma nella prossima stagione estiva rischiano seriamente di dover essere spostate a San Benedetto.

All’interno dell’imponente struttura è stato da tempo allestita l’area cantiere nella quale si sta provvedendo all’installazione della nuova pista. Le operazioni sarebbero iniziate lungo il rettilineo dello start, dove è già possibile intravedere il colore blu di quelle che diventeranno le nuove corsie. L’unico problema è che nello svolgimento dei lavori sarebbero emerse delle problematiche che non agevolerebbero la costruzione di un pista di alto livello, come inizialmente si credeva. Nella giornata di ieri così ci siamo recati proprio nella struttura per valutare sul posto lo stato di avanzamento dei lavori e tutto era chiaramente chiuso.

Non è stato possibile interfacciarci anche con custodi e gestori del campo scuola, ma da quanto siamo riusciti a raccogliere l’Asa (Associazione sportiva Ascoli) si troverebbe nel bel mezzo di uno scenario complicato, soprattutto in un momento in cui molti atleti si stanno impegnando nella preparazione delle competizioni nelle quali saranno chiamati a portare ancora una volta alto il nome e la tradizione sportiva della città. In tutto ciò sarebbero numerosi i sacrifici che i ragazzi stanno regolarmente effettuando per allenarsi con costanza. Molti di loro sono costretti a dover raggiungere 3-4 volte a settimana il campo scuola di San Benedetto per portare avanti la preparazione. Qui alla Cittadella dello sport attualmente ai tesserati sarebbe consentito di poter utilizzare soltanto il pistino. Nei prossimi giorni si spera che un incontro proficuo tra Asa e comune possa riuscire a trovare la soluzione giusta per uscire dall’impasse.

Nell’affidamento dei lavori relativi alla realizzazione di un campo tecnico si auspicava la presenza di ditte specializzate in questo genere di interventi. Cosa che non è avvenuta e che ha visto affidato l’intervento ad un’azienda di Caserta che nelle operazioni non starebbe garantendo lo sviluppo di un tracciato di livello, cosa che invece avrebbe favorito l’Asa e soprattutto la presenza in città di gare di una certa importanza.

Nel frattempo duecento metri prima, procedono anche sotto la pioggia i lavori per il nuovo Palavolley che piano piano sta venendo su.

Massimiliano Mariotti