Frigo Tecnica si allarga al mondo. Maxi investimento in Arabia Saudita

La Frigo Tecnica Internazionale che ha il proprio headquarter nella zona industriale di Grottamare ha avviato un investimento da 50 milioni di euro per un impianto da record in Arabia Saudita. L’azienda picena associata a Confindustria Ascoli, ha sottoscritto un contratto da 50 milioni di dollari con il colosso Aquat Food Industries, per la realizzazione di uno dei più grandi impianti di refrigerazione industriale al mondo. L’impianto – destinato all’Arabia Saudita – si svilupperà su 91.000 metri quadrati per un volume complessivo di 530.000 metri cubi, ospitando 40 compressori con una potenza frigorifera totale di quasi 25.000 kW. Si tratta di un’opera ingegneristica di proporzioni straordinarie, progettata per garantire massima affidabilità e sostenibilità anche in ambienti climaticamente estremi. "Ogni impianto che lascia i nostri stabilimenti porta con sé due elementi preziosi: il talento e l’innovazione ingegneristica italiana, insieme al calore autentico della nostra terra – afferma con orgoglio Paolo Lucci, Ceo di Frigo Tecnica Internazionale. Siamo orgogliosi di portare l’Italia nel mondo, ma questo progetto internazionale non è un punto di arrivo: è la conferma di un impegno quotidiano che nasce, cresce e si consolida proprio qui, nel Piceno".

La progettazione dell’impianto saudita è già in fase avanzata, con la produzione pronta a partire entro le prossime settimane. L’intervento sarà gestito secondo un cronoprogramma rigoroso, con consegna prevista entro 24 mesi. Fondata nel 1981 a Grottammare, Frigo Tecnica Internazionale è oggi un punto di riferimento nel panorama della refrigerazione industriale. Dalla fine del 2021, Frigo Tecnica Internazionale ha trovato un alleato strategico nel Gruppo Arneg Spa di Padova, leader mondiale nella progettazione, produzione e installazione di attrezzature complete per il settore del retail. "Frigo Tecnica Internazionale rappresenta una delle punte di diamante del nostro tessuto industriale – commenta Simone Ferraioli, Presidente di Confindustria Ascoli – ed è un’azienda che, forte delle proprie radici, ha saputo innovare con determinazione in un settore ad altissimo contenuto tecnico e creativo come quello del freddo industriale. Questo importante investimento conferma come anche dal Piceno si possa competere con successo sui più grandi mercati globali". Per supportare il piano di crescita, Frigo Tecnica Internazionale ha avviato un piano di assunzioni che porterà l’organico dagli attuali 70 a 100 collaboratori entro il 2027.

Vittorio Bellagamba