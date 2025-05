Frigoriferi, bancali e vecchi mobili. Il parcheggio è una mini discarica

Il grande parcheggio a sud dell’edificio che ospita la Palestra Tonic, per intenderci sotto la sopra elevata dell’Ascoli - Mare continua ad essere una discarica a cielo aperto e nessuno ci mette riparo. Del caso ci stiamo interessando quasi annualmente, ma il problema resta lo stesso. Di rado viene ripulito ma poi in breve tempo la situazione torna ad essere disastrosa. Si tratta di un parcheggio privato a uso pubblico, talmente pubblico che la gente va a sbarazzarsi di tutto ciò che non vuole più avare a casa: vecchi frigoriferi, vecchie poltrone, vecchi mobili, scarichi di potature e perfino alcuni bancali di latte di plastiche contenenti prodotti acrilici all’acqua per idropitture. Ce ne sono a decine. Questo lo scenario che si presenta a chi viene da sud, lungo la Nazionale, dopo la rotatoria di fronte all’ex hotel Quadrifoglio.

Tra i rami delle potature anche tubi di gomma e materiali plastici, mentre lungo il muro di recinzione dell’area si è raccolto di tutto. Insomma, urge un nuovo intervento per mettere in sicurezza l’intera area e restituire un minimo di dignità a una zona di parcheggio che meriterebbe di essere monitorata anche di notte poiché, secondo bene informati, la zona si presterebbe a fenomeni illegali.

Ma. Ie.