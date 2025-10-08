Frodo, maxi sequestro di 300 kg di pesce: la Guardia di Finanza li dona alla Caritas

Ascoli Piceno, 8 ottobre 2025 - Prosegue l’attività di contrasto alla pesca illegale lungo la costa marchigiana. Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza di Ascoli Piceno, in collaborazione con il Reparto Operativo Aeronavale di Ancona, ha eseguito un intervento mirato nei pressi della riserva naturale della Sentina, a San Benedetto del Tronto, fermando tre pescatori di frodo sorpresi mentre rientravano da una battuta non autorizzata. L’operazione è frutto di un dispositivo di controllo predisposto per monitorare le aree più sensibili del litorale e prevenire l’immissione sul mercato di prodotto ittico non tracciato.

Il sequestro ha riguardato circa 300 chilogrammi di pesce di diverse specie, oltre alle attrezzature utilizzate per la cattura. Ai responsabili sono state comminate sanzioni amministrative per oltre 20 mila euro, in base alle violazioni accertate sulla normativa che disciplina l’attività di pesca. Su richiesta del reparto operante, il Servizio Igiene degli Alimenti di origine animale dell’A.S.T. di Ascoli Piceno ha certificato l’idoneità del pescato al consumo umano, consentendone la successiva destinazione ad uso benefico.

La Guardia di Finanza ha quindi provveduto a consegnare il prodotto sequestrato alla Caritas Diocesana di San Benedetto del Tronto, realtà da tempo impegnata nel sostegno alle fasce più fragili del territorio.

La donazione è stata accolta con favore dall’organizzazione, che provvederà a distribuirla attraverso le proprie strutture di assistenza.