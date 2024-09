Frontale tra auto e camion, grave giovane

Ascoli, 13 settembre 2024 – È stata una mattinata senz’altro da dimenticare quella vissuta lungo il territorio della Riviera e l’immediato entroterra. Numerosi sono stati gli interventi del personale del 118 a causa di incidenti stradali. Due episodi, in particolare, hanno tenuto impegnati sanitari e forze dell’ordine. Il più serio si è verificato a Centobuchi, in via dell’Industria, una zona estesa che corre parallelamente al raccordo Ascoli-Mare e che, purtroppo, è spesso teatro di scontri, a volte anche con esiti tragici.

L’incidente, avvenuto intorno alle 10.30, ha visto un camion e un’autovettura scontrarsi frontalmente. Alla guida dell’auto si trovava un uomo di 27 anni, che ha riportato le peggiori conseguenze dall’impatto. Il personale del 118, giunto rapidamente sul posto, ha subito compreso la gravità della situazione e ha allertato l’elisoccorso. A collaborare con i sanitari c’erano anche i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto che hanno garantito che tutte le operazioni venissero svolte in piena sicurezza.

Il ferito, che a quanto si è appreso non ha mai perso conoscenza, è stato trasferito in codice due-rosso all’ospedale Torrette di Ancona con contusioni e traumi. A trasportarlo è stato l’elicottero atterrato nella piazzola di via Sgattoni dove è avvenuto il rendez vous con l’ambulanza. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di San Benedetto, che hanno eseguito i rilievi necessari e gestito la viabilità nella zona, già conosciuta per la frequenza con cui avvengono incidenti. Via dell’Industria, infatti, è un’area attenzionata da tempo, data la pericolosità della strada e l’elevata velocità a cui spesso viaggiano i veicoli.

Poco prima, un altro incidente aveva avuto luogo a Ripatransone, lungo la Valtesino. In questo caso, si è trattato di un tamponamento tra due furgoni. Il conducente di uno dei due veicoli ha avuto la peggio, anche se, fortunatamente, le conseguenze riportate non sono state giudicate gravi. È stato comunque necessario l’intervento di un’ambulanza del 118, proveniente dal presidio Potes di San Benedetto che ha trasportato il ferito all’ospedale Madonna del Soccorso per medicazioni e i dovuti accertamenti.Un terzo incidente è avvenuto a Grottammare, lungo la Statale 16 in zona fornace, nel primo pomeriggio. Si è trattato dell’investimento di un ciclista di 54 anni. Per fortuna le conseguenze fisiche per l’uomo sono state di poco conto.