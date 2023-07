Frontale dopo la festa: cinque feriti Notte di paura, grave minorenne

Cinque ragazzi d’età compresa fra i 16 ed i 19 anni sono rimasti feriti in uno scontro frontale accaduto alle 2,20 della notte fra venerdì e sabato in contrada Croce Rossa, in comune di Rotella, lungo la strada che porta alla Valdaso. Un sedicenne, M. F. è stato trasportato in Eliambulanza all’ospedale di Torrette in codice rosso traumatico, un sedicenne ed un diciannovenne all’ospedale Mazzoni di Ascoli e un sedicenne ed un diciassettenne al Madonna del Soccorso di San Benedetto, tutti in codice giallo. I ragazzi sono residenti nei comuni di Montedinove, Smerillo, Comunanza e Montefortino. Alla guida della minicar si trovava in ragazzo di 16 anni, alla conduzione della Fiat Punto vi era il giovane di 19 anni. Sul luogo dello schianto sono accorsi i carabinieri della stazione di Montalto Marche, i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto, la Potes di Offida con l’ausilio della Croce Azzurra di Montalto Marche e Santa Vittoria. Tutta l’attività è stata coordinata dalla centrale operativa 118 di Ascoli che, a seguito delle gravi condizioni di un sedicenne, ha chiesto l’intervento dell’Eliambulanza che avrebbe dovuto atterrare al campo sportivo di Offida. Il pilota, però, ha poi deciso di non farlo per la presunta presenza sul terreno di un qualche ostacolo, così il velivolo si è recato nella piazzola di zona Santa Maria Goretti di Ripatransone, dov’è avvenuto il rendes vous con l’ambulanza della Potes di Offida che trasportava il sedicenne.

Secondo quanto è stato possibile apprendere, ma ci sono in corso indagini dei carabinieri di Montalto, i ragazzi erano stati tutti a una festa a Rotella e si stavano dirigendo verso Smerillo. Poiché erano sati tutti insieme e si stavano dirigendo verso la stessa località, non si capisce come mai la mini car e la Fiat Punto si siano scontrate frontalmente. Su questo stanno lavorando i carabinieri che si occupano delle indagini. Vi è da accertare quante persone viaggiavano sulla minicar; come possono essersi scontrati frontalmente; quali fossero al momento le condizioni psicofisiche dei due conducenti, di 19 e 16 anni; a quale velocità è avvenuto lo schianto, poiché entrambi e mezzi sono andati distrutti. Sono interrogativi che saranno chiariti nei prossimi giorni, quando gli investigatori dell’Arma, della stazione di Montalto Marche, avranno ascoltato tutti i giovanissimi coinvolti nel disastroso sinistro.

Marcello Iezzi