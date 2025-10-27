Frontale in galleria in autostrada. In gravi condizioni moglie e marito

Sei persone sono rimaste ferite, tre in modo molto grave, in tre incidenti accaduti lungo la fascia costiera del piceno nella notte di sabato e la mattina di ieri. I pazienti sono stati ricoverati negli ospedali di San Benedetto, Civitanova Marche e Ancona. Tra i più gravi moglie e marito di Milano che viaggiavano su un’Audi A 1 lungo l’autostrada A 14, coinvolti in un frontale nello scambio di carreggiata prima della galleria Montesecco di Grottammare. Nello stesso punto, cinque sei prima vi era stato un altro incidente con due feriti. La scia di sangue era iniziata già nella notte sulla statale Adriatica, a Porto d’Ascoli, quando un ragazzo in sella a una moto si è schiantato contro un’auto condotta da una donna rimasta illesa. Il giovane, 22enne del luogo, è stato soccorso e trasportato all’ospedale di San Benedetto in codice rosso. Ieri mattina, considerata la serietà delle lesioni e delle fratture, è stato centralizzato all’ospedale regionale di Ancona in eliambulanza. Quasi contemporaneamente, poco prima delle 11, schianto nei pressi del casello autostradale di Grottammare. I due coniugi diretti verso sud, a bordo dell’Audi, nell’immettersi sulla carreggiata opposta, si sono scontrati frontalmente con una Peugeot Scania che sopraggiungeva dalla carreggiata sud. E’ stato un impatto terrificante. La donna G. P. di 50 anni, è stata estratta dalle lamiere con l’aiuto dei vigili del fuoco di San Benedetto e poi affidata all’ambulanza della potes di Ascoli che si trovava in zona. Stabilizzata sul mezzo di soccorso è stata avviata verso l’ospedale di Ancona via terra. La situazione si è però aggravata strada facendo, per cui l’equipaggio ha deciso di dirottare verso il pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Marche. Il marito, ancora più grave, è stato stabilizzato dal rianimatore dell’eliambulanza, fatto scendere col verricello sul luogo del sinistro e poi accompagnato in ambulanza al campo sportivo della grottammarese calcio, dov’è atterrato il velivolo che poi l’ha trasportato all’ospedale di Ancona in condizioni apparse molto serie. Il conducente della Peugeot è rimasto contuso, ma ha rifiutato il ricovero. L’autostrada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia per oltre mezz’ora. Nel frattempo si sono formate 4 Km di coda verso nord e due verso sud. Nello stesso punto, intorno alle 5 del mattino vi era stato un altro incidente. Un’auto alimentata a gas Gpl, con due giovani a bordo, non ha effettuato la deviazione finendo dritta nel cantiere, sconvolgendo l’intera segnaletica. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale di San Benedetto in codice giallo.

Marcello Iezzi