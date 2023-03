Schianto frontale tra due suv a Colli. Il brutto incidente stradale frontale si è verificato martedì, intorno alle 14, in località Chiesa Vecchia, nella parte alta del paese, vicino al cimitero. Per cause ancora in corso d’accertamento da parte dei carabinieri del Radiomobile di Ascoli, intervenuti sul luogo, due autovetture tipo Suv si sono scontrate frontalmente. Per fortuna, nonostante il terribile urto, i due passeggeri sono rimasti illesi. Solo gravi danni ai mezzi e tanto spavento, oltre agli inevitabili problemi alla viabilità. I rilievi dell’incidente e la ricostruzione dell’esatta dinamica dello scontro sono al vaglio dei carabinieri del Radiomobile di Ascoli.

m.g.l.