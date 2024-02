’Fruit logistica’. Agroalimentare a Berlino

Agricoltura intelligente e impresa innovativa: il Centro Agroalimentare Piceno torna a proiettarsi nel panorama europeo, partecipando ad un nuovo ed importante appuntamento di livello internazionale. L’amministratore delegato Francesca Perotti ed il vicepresidente Roberto Giacomini hanno preso parte, in Germania, al ‘Fruit Logistica’, che si è tenuto a Berlino: si tratta della fiera leader per il settore globale dei prodotti ortofrutticoli che fornisce una piattaforma per far decollare le tecnologie emergenti. Nella tre giorni di Berlino si è svolto un programma di contenuti significativamente ampliato che esplora la trasformazione digitale in agricoltura. Un’area di sviluppo essenziale che sta cambiando il modo in cui frutta e verdura fresca vengono prodotte, fornite e vendute. "’Fruit Logistica’ – ha detto l’amministratore delegato del CaaP, Francesca Perotti – ci ha mostrato le prospettive della rivoluzione digitale in agricoltura, con un’attenzione particolare all’agricoltura intelligente e alle startup tecnologiche. Eravamo presenti a Berlino perché la logistica è un argomento di grande attualità per il Centro Agroalimentare Piceno. Come noto, i finanziamenti Pnrr ottenuti saranno da noi utilizzati non solo per il percorso di transizione energetica e per la realizzazione di un parco fotovoltaico, ma anche per quegli interventi di digitalizzazione che ci permetteranno di effettuare i controlli logistici delle merci in ingresso ed in uscita e stilare i dati sui quantitativi di merci in transito, per le rilevazioni di sistema".