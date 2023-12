Frustingo e tradizione: al via il corso per ragazzi e il concorso a premi

Natale come unione familiare, anche in cucina. Su questo presupposto Castel di Lama anche quest’anno ha dato il via al Frusting Day. L’evento è organizzato dall’amministrazione comunale e dal Circolo ricreativo anni d’argento e vuole celebrare il dolce natalizio della tradizione lamense. L’appuntamento è dunque per venerdì 29 dicembre, nella sede del Circolo Anni d’Argento alle 15.30 con il laboratorio per ragazzi. A seguire si terrà il concorso del Frustingo, una giuria selezionata premierà il migliore dolce del 2023.

m.g.l.