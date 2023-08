Fuga di gas a Castorano Allarme e strada chiusa

Paura per una fuga di metano, in via San Valentino, a Castorano. Al lavoro pompieri, tecnici e polizia municipale. Si tratta di una fuga di gas dalla condotta, che scorre a poca distanza dell’impianto fognario e dalle palazzine di via San Valentino. Un impianto di media pressione che porta il metano alle utenze del paese, che ha costretto nel primo pomeriggio di ieri ad un immediato intervento. Chiusa per motivi di sicurezza la strada in entrambi i sensi di marcia. Sono stati i residenti, intorno alle 16, che dopo aver percepito un forte odore acre hanno lanciato l’allarme. Sul posto, dopo aver allertato la centrale del 115 dei vigili del fuoco di Ascoli, è stata inviata una squadra di pompieri. I vigili insieme alla polizia municipale hanno chiuso la strada e isolato la zona interessata dalla fuga di gas per evitare eventuali esplosioni e danni alle persone e alle cose.

Gli stessi pompieri hanno lavorato, insieme ai tecnici dell’ente che gestisce la distribuzione del gas, per cercare di individuare il punto preciso della condotta dove si era verificata la perdita. Il sindaco Graziano Fanesi ha dichiarato: "I cittadini sono stati solerti, hanno subito allertato i vigili del fuoco, gli addetti sono al lavoro con la speranza che il servizio venga ripristinato al più presto e che tutto possa tornare al più presto alla normalità". m.g.l.