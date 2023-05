Fuga di gas all’asilo Falsa partenza al processo

Falsa partenza per il processo che vede il sindaco di Comunanza Alvaro Cesaroni e il parroco del paese don Luca Rammella rinviati a giudizio per lesioni personali colpose a seguito dei malori accusati da 38 bambini dopo la fuga di monossido di carbonio che si verificò all’asilo di Comunanza il 7 gennaio del 2021. Ieri era in programma l’udienza predibattimentale che però ha dovuto subire un rinvio tecnico. L’asilo era stato allestito nei locali della confraternita del Santissimo Sacramento in quanto la scuola dell’infanzia del paese era in fase di ristrutturazione dopo il terremoto del 2016. Al sindaco la magistratura imputa l’aver adibito l’immobile a sede provvisoria della scuola in mancanza della certificazione di conformità dell’impianto caldaie di riscaldamento e in assenza dell’attestato prestazione energetica (Ape), nonché di aver fatto continuare l’utilizzo dell’immobile nonostante l’intervento dei vigili del fuoco del 9 novembre 2020, su indicazioni di alcuni insegnanti, che avevano rilevato e segnalato a dirigente scolastica e Comune una presenza anomala nei locali di ossido di carbonio e l’ostruzione di una canna fumaria; il sindaco si sarebbe limitato ad intimare al tecnico comunale e al tecnico addetto alla manutenzione di ripristinare il corretto funzionamento delle caldaie, prima della messa in funzione. Nei giorni successivi la dirigente scolastica chiese al sindaco la documentazione dell’avvenuta manutenzione e della regolarità dell’impianto in riferimento all’intervento del 9, senza però ottenere risposta. A don Rammella la Procura rimprovera l’aver concesso l’immobile privo di attestato di prestazione energetica e di certificazione di conformità, consentendone l’utilizzo "pur con tali conosciute carenze e solo incaricando un ingegnere e un istallatore di provvedere ai lavori necessari sull’impianto e per le conseguenti certificazioni di conformità, senza curarsi della loro ultimazione". La condotta degli imputati sarebbe per la magistratura all’origine del malfunzionamento degli impianti e dei conseguenti malori per 38 bambini: qualcuno accusò semplici giramenti di testa, altri vomitarono o persero conoscenza. Le famiglie si sono costituite parte civile, assistite dall’avvocato Olindo Dionisi. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Gionni, D’Angelo e Straccia. A Cesaroni e Rammella sono contestate anche violazioni amministrative riguardanti la mancata manutenzione degli impianti e l’utilizzo dello stabile come scuola, in assenza di certificato di agibilità.

Peppe Ercoli