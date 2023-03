Fuga di gas in corso Vittorio

A causa di una fuga di gas ieri è stata chiusa Corso Vittorio Emanuele, in pieno centro città, per permettere l’esecuzione dei lavori. Gli operai della Sato hanno lavorato ieri sera per cercare di risolvere il problema. Una situazione che, in un primo momento, aveva preoccupato residenti e commercianti della zona ma non sono stati ravvisati pericoli. È stato disattivato il varco del Carmine per permettere il deflusso del traffico, in una zona della città dove passano solitamente tantissimi mezzi, anche pubblici.