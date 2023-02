Fuga di gas vicino al teatro. Strada chiusa per ore

Via del Trivio, in centro ad Ascoli, chiusa per diverse ore nel pomeriggio di ieri per una fuga di gas che ha tenuto impegnati i vigili del fuoco, i tecnici della ditta Sato e una pattuglia della polizia locale i cui uomini hanno interdetto la viabilità nella zona del Teatro Ventidio Basso. Il forte odore di gas ha suscitato allarme nella popolazione residente e tra i passanti. Scattato l’allarme, sul posto sono accorse le squadre dei vigili del fuoco, con appositi apparecchi che hanno rilevato una copiosa fuga di metano nell’area del teatro zona, quindi, scarsamente trafficata di mezzi, ma da molti pedoni, poiché a ridosso di piazza del Popolo. Tecnici e operai della Sato si sono messi subito a lavoro per intercettare la tubazione dalla quale defluiva il gas. Eseguita la riparazione, i vigili del fuoco e i tecnici dell’azienda ascolana che si occupa di luce e gas, si sono accorti che nell’aria c’era ancora un forte odore di gas per cui, facendo ulteriori rilevamenti, hanno scovato una seconda rottura, la cui riparazione si è protratta fino al tardo pomeriggio. La strada è stata riaperta alle 18,45. Non sono episodi, questi, che capitano di rado nell’abitato di Ascoli, in particolare nel centro storico.