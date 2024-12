Fuga in Tunisia: le nuove norme permettono al sospettato di evitare l'arresto

Doveva andare in carcere, ma avendolo saputo grazie alle nuove norme, è scappato, sottraendosi all’arresto. Una vicenda che ha del paradossale e porta alla luce alcune contraddizioni delle nuove norme. Il 16 dicembre, agenti del commissariato di San Benedetto, in collaborazione con la Squadra Mobile di Ascoli, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sei persone accusate, a vario titolo, di spaccio di eroina: custodia cautelare in carcere per tre soggetti, domiciliari per un quarto e obbligo di firma per altri due. L’indagine ha permesso di individuare il presunto principale responsabile: un uomo di 37 anni, di origine tunisina, accusato di gestire un traffico di eroina con collegamenti a Roma e Castel Volturno. Questo soggetto organizzava il trasporto della droga utilizzando auto a noleggio, con il coinvolgimento di persone incensurate, e supervisionava il confezionamento in panetti da 25 o 50 grammi destinati alla vendita al dettaglio attraverso collaboratori. Secondo la nuova normativa introdotta dalla legge 114/2024, prima di emettere l’ordinanza, il giudice ha notificato agli indagati la richiesta di misura cautelare avanzata dalla Procura, concedendo loro il diritto di visionare gli atti e presentare elementi difensivi. Il principale indagato, avvisato il 25 novembre per un interrogatorio fissato all’11 dicembre, non si è presentato ed è fuggito in Tunisia, rendendosi irreperibile. Per questo motivo, la misura cautelare in carcere a suo carico, relativa a sette episodi di approvvigionamento, detenzione e cessione di quantitativi significativi di eroina, non è stata eseguita. Anche una seconda persona di origine tunisina, destinataria di obbligo di firma, è risultata irreperibile dopo aver appreso della misura. Le misure cautelari rimanenti sono state invece eseguite. Due indagati, un cittadino italiano già detenuto e un cittadino tunisino trattenuto in un centro di rimpatrio, sono stati sottoposti a custodia cautelare in carcere. Inoltre, gli arresti domiciliari e l’obbligo di firma sono stati applicati rispettivamente a due cittadini italiani. L’indagine ha evidenziato un’organizzazione ben strutturata, diretta dal principale indagato, che si avvaleva di autovetture prese a noleggio per il trasporto della droga da Castel Volturno e gestiva la distribuzione capillare attraverso una rete di collaboratori, fornendo precise disposizioni per la vendita al dettaglio.

Peppe Ercoli