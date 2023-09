Fugge al posto di blocco: arrestato dopo inseguimento da film

Folle corsa ad Offida. I carabinieri del Radiomobile di Ascoli, nella serata di domenica, intorno alle 22, hanno arrestato nel centro storico di Offida un giovane romeno. I militari si sono posti all’inseguimento dell’autovettura, una Lancia Lybra, per le vie cittadine, quando l’uomo ha iniziato manovre azzardate e pericolose sia per gli operatori sia per gli altri utenti della strada. L’uomo era alla guida, senza patente, probabilmente anche con un tasso alcolemico alterato, sono in corso i controlli. Percorreva la strada Salaria nel territorio di Ascoli, quando si è imbattuto con un posto di blocco, ma all’alt intimato dai carabinieri non ha arrestato la sua corsa. Subito ne è nato un inseguimento, il romeno si è lanciato in una folle corsa, per sfuggire al controllo, all’altezza di Castel di Lama si è diretto verso la strada provinciale Mezzina, poi verso il centro di Offida, che ha percorso a tutta velocità incurante dei pericoli, a filo dei tavoli dei bar tra il panico generale dei presenti. L’auto si è diretta in Corso Serpente Aureo, piazza del Popolo, via Roma e infine si è indirizzato verso la chiesa di Santa Maria della Rocca, senza però conoscere la strada.

Quando è arrivato nel piazzale l’uomo si è subito reso conto che non aveva via di uscita, messo alle strette dai carabinieri è quindi fuggito a piedi verso Santa Maria della Rocca, dove cercava riparo, ma i militari dell’arma lo hanno raggiunto ed arrestato. Il romeno è stato bloccato da due pattuglie, dai primi accertamenti risulta che si tratta di un uomo già noto alle forze dell’ordine per diversi reati.

Maria Grazia Lappa