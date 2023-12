Fugge dalla comunità, minorenne bloccato sul treno dalla Polfer

Fugge da una comunità abruzzese, ma viene fermato a bordo di un treno diretto a nord dal personale della polizia ferroviaria di San Benedetto. L’episodio è accaduto nei giorni scorsi, quando gli agenti della polfer si sono attivati dopo aver ricevuto la segnalazione della sala radio compartimentale di Ancona, secondo la quale a bordo dell’Intercity 612 diretto a Milano viaggiava un giovanissimo extracomunitario non accompagnato. La richiesta di intervento era stata lanciata dal capotreno che sul convoglio diretto al nord della Penisola aveva intercettato il cittadino straniero. Nella stazione di San Benedetto gli agenti sono saliti sul treno ed hanno prelevato il ragazzo subito accompagnato negli uffici della polizia scientifica presso il commissariato di pubblica sicurezza di San Benedetto per l’identificazione. E’ emerso che il giovane si era allontanato, la stessa mattina, dalla Comunità educativa di Ripa Teatina in provincia di Chieti, ai cui funzionari è stato poi riconsegnato durante le ore successive.