Fuggi fuggi dal Carroccio: lasciano il segretario Maravalli e Gagliardi

Dopo un percorso di dieci anni nella Lega Riccardo Gagliardi (foto), figura di riferimento del partito salviniano in Vallata e membro dell’Antimafia regionale, lascia il Carroccio. "Con senso di responsabilità, comunico le mie dimissioni dalla Lega, partito nel quale ho militato con convinzione per 10 anni, contribuendo attivamente alla costruzione di un progetto politico che puntava al rilancio del nostro territorio, in particolare della vallata del Tronto. Ho ricoperto con dedizione il ruolo di Segretario di Val Tronto per i Comuni di Monsampolo del Tronto, Monteprandone, Spinetoli, Colli del Tronto e Castorano, dove ho cercato di portare idee, ascolto del territorio. Ho sempre concepito l’impegno politico come un servizio alla collettività, lascio un gruppo di amici composti di militanti e sostenitori. Per questa stessa ragione, con spirito di coerenza, ho deciso non solo di restituire la tessera del partito, ma anche di rassegnare le dimissioni come componente dell’Antimafia Regionale. Una scelta non semplice, ma maturata nel tempo con l’obiettivo di restare fedele ai valori che mi hanno sempre guidato. L’ingresso di Vannacci e la decisione di svoltare sempre più in una estrema destra ha reso per me l’impossibilità di continuare. Ringrazio chi mi ha dato fiducia e mi ha offerto l’opportunità di vivere un’esperienza politica importante. In questi anni ho avuto modo di conoscere tante persone e di confrontarmi con realtà diverse, sempre con la convinzione che la buona politica si faccia ascoltando i bisogni dei cittadini. Non lascio la politica, continuerò il mio percorso", è la conclusione.

Il suo annuncio arriva tra l’altro poco dopo la notizia di un altro addio al Carroccio, quello dell’ormai ex segretario provinciale Roberto Maravalli, che lascia intendere, nel suo post sui social, di essere pronto a nuove sfide: "Il mio impegno per il territorio continua, con la stessa passione di sempre".

Stefania Mezzina